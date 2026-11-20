Universal Technical Institute hat am 18.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,04 Prozent auf 235,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 222,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,600 USD. Im letzten Jahr hatte Universal Technical Institute einen Gewinn von 1,13 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 897,04 Millionen USD gegenüber 835,62 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at