Universal Technical Institute verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Universal Technical Institute hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Universal Technical Institute ein EPS von 0,210 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,72 Prozent auf 221,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 207,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at