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16.03.2026 06:31:29

Universal Truckload Services hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Universal Truckload Services lud am 13.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Universal Truckload Services ein EPS von 0,770 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 385,4 Millionen USD – eine Minderung von 17,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 465,1 Millionen USD eingefahren.

Universal Truckload Services vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 3,790 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,93 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 1,56 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 15,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Universal Truckload Services 1,85 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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