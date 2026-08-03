Universal Truckload Services präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Universal Truckload Services hat am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 379,3 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Universal Truckload Services 393,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at