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04.05.2026 06:31:29
Universal Truckload Services stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Universal Truckload Services hat am 01.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,88 Prozent zurück. Hier wurden 367,6 Millionen USD gegenüber 382,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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