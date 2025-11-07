Universal veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Universal hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,36 USD, nach 1,03 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 754,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 710,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at