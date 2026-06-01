Universus Photo Imagings gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Universus Photo Imagings ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Universus Photo Imagings die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 11,93 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -19,230 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 46,4 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 44,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -73,020 INR. Im Vorjahr waren 79,49 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 23,56 Prozent zurück. Hier wurden 187,80 Millionen INR gegenüber 245,69 Millionen INR im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at