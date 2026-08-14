Universus Photo Imagings: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Universus Photo Imagings hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 41,41 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -15,550 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Universus Photo Imagings mit einem Umsatz von insgesamt 54,8 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 10,26 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at