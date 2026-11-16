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16.11.2026 06:31:29
Universus Photo Imagings: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Universus Photo Imagings lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es stand ein EPS von 2,98 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Universus Photo Imagings noch ein Gewinn pro Aktie von -23,710 INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 22,4 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 57,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 53,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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