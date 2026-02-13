Universus Photo Imagings zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Universus Photo Imagings hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 21,83 INR. Im Vorjahresquartal waren -81,280 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 38,4 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 48,0 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at