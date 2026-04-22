Univest Aktie
WKN: 762595 / ISIN: US9152711001
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22.04.2026 23:12:19
Univest Financial Corporation Reveals Climb In Q1 Profit
(RTTNews) - Univest Financial Corporation (UVSP) revealed a profit for its first quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $27.09 million, or $0.96 per share. This compares with $22.39 million, or $0.77 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 2.8% to $106.35 million from $103.41 million last year.
Univest Financial Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $27.09 Mln. vs. $22.39 Mln. last year. -EPS: $0.96 vs. $0.77 last year. -Revenue: $106.35 Mln vs. $103.41 Mln last year.
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