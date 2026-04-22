Univest Financial Corporation Reveals Climb In Q1 Profit

(RTTNews) - Univest Financial Corporation (UVSP) revealed a profit for its first quarter that Increased, from last year

The company's bottom line came in at $27.09 million, or $0.96 per share. This compares with $22.39 million, or $0.77 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 2.8% to $106.35 million from $103.41 million last year.

Univest Financial Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $27.09 Mln. vs. $22.39 Mln. last year. -EPS: $0.96 vs. $0.77 last year. -Revenue: $106.35 Mln vs. $103.41 Mln last year.