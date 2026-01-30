30.01.2026 06:31:29

Univest öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Univest hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Univest ein EPS von 0,650 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 128,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 133,7 Millionen USD ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 3,13 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Univest ein Gewinn pro Aktie von 2,58 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Univest im vergangenen Geschäftsjahr 518,35 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Univest 499,91 Millionen USD umsetzen können.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
