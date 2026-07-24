Univest präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Univest hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,82 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Univest hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 126,2 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 127,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at