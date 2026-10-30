Univest: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Univest präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Univest hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,890 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 135,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Univest einen Umsatz von 131,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at