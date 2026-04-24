Univest zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Univest hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,96 USD gegenüber 0,770 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 130,4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 125,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at