Unlimited Travel Group AB: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Unlimited Travel Group AB äußerte sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,14 SEK gegenüber 0,040 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 286,0 Millionen SEK – ein Plus von 43,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unlimited Travel Group AB 200,0 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at