Unlimited Travel Group AB präsentierte Quartalsergebnisse

Unlimited Travel Group AB hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,57 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,480 SEK je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,14 Prozent auf 212,7 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 188,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at