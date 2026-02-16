Unlimited Travel Group AB stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Unlimited Travel Group AB hat am 13.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 1,83 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unlimited Travel Group AB noch ein Gewinn pro Aktie von 1,97 SEK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 368,9 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 329,6 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,75 SEK beziffert, während im Vorjahr 1,97 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 847,25 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 955,30 Millionen SEK ausgewiesen.

