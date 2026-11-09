Unlimited Travel Group AB: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Unlimited Travel Group AB ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Unlimited Travel Group AB die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 SEK. Im Vorjahresviertel waren 0,570 SEK je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,32 Prozent auf 245,3 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 212,7 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at