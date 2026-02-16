Unozawa-Gumi Iron Works hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Unozawa-Gumi Iron Works hat am 13.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 15,92 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Unozawa-Gumi Iron Works ein Ergebnis je Aktie von 65,50 JPY vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 25,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,14 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 850,1 Millionen JPY.

Redaktion finanzen.at