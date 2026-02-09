NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
09.02.2026 10:06:00
Unpopular Opinion: Jensen Huang Is Making Nvidia Its Own Worst Enemy
In the mid-1990s, the advent and proliferation of the internet completely changed the game for businesses by opening sales and marketing channels that hadn't previously existed. For decades, investors have been waiting for the next technological leap forward that would rival what the internet did for corporate America -- and artificial intelligence (AI) looks to be the answer.Although a laundry list of publicly traded companies has benefited from the AI revolution, none has increased in value quite like Nvidia (NASDAQ: NVDA). Since the beginning of 2023, Nvidia has tacked on $3.9 trillion in market value.But while multiple aspects of Nvidia's operating model have hit home with investors, there's also the possibility that CEO Jensen Huang is turning his company into its own worst enemy.
