NVIDIA Aktie

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

09.02.2026 10:06:00

Unpopular Opinion: Jensen Huang Is Making Nvidia Its Own Worst Enemy

In the mid-1990s, the advent and proliferation of the internet completely changed the game for businesses by opening sales and marketing channels that hadn't previously existed. For decades, investors have been waiting for the next technological leap forward that would rival what the internet did for corporate America -- and artificial intelligence (AI) looks to be the answer.Although a laundry list of publicly traded companies has benefited from the AI revolution, none has increased in value quite like Nvidia (NASDAQ: NVDA). Since the beginning of 2023, Nvidia has tacked on $3.9 trillion in market value.But while multiple aspects of Nvidia's operating model have hit home with investors, there's also the possibility that CEO Jensen Huang is turning his company into its own worst enemy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu NVIDIA Corp.

Analysen zu NVIDIA Corp.

28.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.01.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
29.12.25 NVIDIA Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

NVIDIA Corp. 154,92 -1,38% NVIDIA Corp.

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX legt zu -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
