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08.04.2026 06:40:26
Unraveling the Mystery Behind Bitcoin’s Creator
Our investigative reporter John Carreyrou spent 18 months digging through the archives of online cryptography communities in search of the identity of Satoshi Nakamoto, the anonymous inventor of bitcoin.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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