08.04.2026 06:40:26

Unraveling the Mystery Behind Bitcoin’s Creator

Our investigative reporter John Carreyrou spent 18 months digging through the archives of online cryptography communities in search of the identity of Satoshi Nakamoto, the anonymous inventor of bitcoin.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Waffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester erwartet -- DAX vor Kurssprung -- Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei schießt hoch
Der heimische Aktienmarkt wird mit spürbaren Aufschlägen erwartet. Auch der deutsche Leitindex dürfte deutlich zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zur Wochenmitte steil nach oben.
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