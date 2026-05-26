Epic Aktie
WKN DE: A0Q3X1 / ISIN: US29428L2051
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26.05.2026 09:10:00
Unreal Engine 6: Epic zeigt erste Szenen in „Rocket League“
Epic hat erstmals die Unreal Engine 6 in „Rocket League“ angeteasert. Ein Release-Termin und eine Feature-Liste fehlen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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