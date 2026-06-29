Gerresheimer Aktie
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
|
29.06.2026 15:09:12
Unregelmäßigkeiten aufgerbeitet: Kontrolleure lassen Gerresheimer von der Leine und mahnen
Der Verpackungskonzern Gerresheimer Rechnung gestellt, aber erst später geliefert. Das polierte die Zahlen, bis die Aufseher einschritten. Nun schließen die Düsseldorfer das Jahr 2025 mit einem ordentlichen Minus ab. Zudem erinnern die Kontrolleure an existenzgefährdende RisikenWeiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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