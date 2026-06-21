Unsichtbare Milliarden: So erkennen Anleger große Marktteilnehmer im Orderbuch

Im Orderbuch hinterlassen institutionelle Investoren und ihre Handelsalgorithmen Spuren. Die Marktmikrostruktur hilft dabei, diese Muster zu erkennen und Marktbewegungen einzuordnen.

• Große Marktteilnehmer zerlegen Orders häufig in kleinere Teilstücke• Iceberg-Orders können auf verborgene Liquidität hinweisen• Spoofing täuscht Liquidität nur vor und ist verboten

Warum große Marktteilnehmer ihre Orders aufteilen

An den Finanzmärkten treffen unterschiedlich große Aufträge aufeinander. Während Privatanleger meist kleine Positionen handeln, können institutionelle Orders so groß sein, dass eine sofortige Ausführung den Preis deutlich verschieben würde.

Deshalb werden größere Aufträge häufig algorithmisch in kleinere Teile zerlegt und über einen längeren Zeitraum verteilt ausgeführt. Die Marktmikrostruktur beschreibt dieses Zusammenspiel aus Liquidität und Orderausführung als Grundlage der Preisbildung. Für Marktbeobachter entsteht aus der Aufteilung großer Orders jedoch ein grundsätzliches Problem: Große Akteure sind nicht direkt sichtbar - ihre Aktivität lässt sich nur indirekt über das Orderbuch und den Orderfluss ableiten.

Das Orderbuch als Momentaufnahme der Liquidität

Das Orderbuch zeigt alle aktuell sichtbaren Kauf- und Verkaufsaufträge eines Marktes. Die Differenz zwischen beiden Seiten wird häufig als Markttiefe bezeichnet. In der Praxis liefert das Orderbuch damit jedoch nur ein Teilbild der tatsächlichen Marktaktivität. Denn neben sichtbaren Orders existiert zusätzliche, nicht angezeigte Liquidität, etwa durch interne Handelsplätze oder außerbörsliche Ausführungen.

Orderflow-Analysen nutzen die sichtbaren Strukturen, um mögliche Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage zu erkennen. Dabei gilt jedoch: Das Orderbuch zeigt keine sicheren Signale, sondern nur Wahrscheinlichkeiten.

Iceberg-Orders und verborgene Liquidität

Ein bekanntes Phänomen sind Iceberg-Orders. Dabei wird nur ein kleiner Teil eines großen Auftrags sichtbar ins Orderbuch gestellt, während der Rest nach und nach nachgezogen wird. Für andere Marktteilnehmer wirkt das wie ein normaler Auftrag, obwohl im Hintergrund deutlich mehr Volumen liegt. Wiederholte Ausführungen auf derselben Preisstufe können daher ein Hinweis auf größere, länger aktive Marktteilnehmer sein - ein eindeutiger Beweis ist das jedoch nicht.

Liquidity Gaps: Wenn Liquidität im Orderbuch fehlt

Neben Bereichen hoher Liquidität spielen auch Zonen mit geringer Markttiefe eine wichtige Rolle. In diesen sogenannten Liquiditätslücken können bereits kleinere Orders stärkere Kursbewegungen auslösen.

Der Grund liegt im sogenannten Market Impact: Wenn auf einer Preisstufe kaum Gegenorders vorhanden sind, muss der Markt schnell mehrere Preisniveaus durchlaufen, bis ausreichend Liquidität gefunden wird. Solche Bereiche gelten im Trading als Zonen erhöhter Dynamik, liefern aber keine verlässlichen Richtungsprognosen.

Spoofing: Wenn Liquidität nur vorgetäuscht wird

Doch nicht jede sichtbare Order im Orderbuch ist echt. Beim sogenannten Spoofing werden große Kauf- oder Verkaufsaufträge eingestellt, ohne dass eine Ausführung beabsichtigt ist. Die US-Behörde CFTC definiert Spoofing als das Platzieren von Orders mit dem Ziel, diese vor Ausführung wieder zu löschen. Ziel ist es, eine künstliche Markttiefe zu erzeugen und andere Marktteilnehmer zu Fehlreaktionen zu bewegen. Solche Praktiken sind verboten und wurden in den vergangenen Jahren mehrfach von US-Behörden verfolgt.

Footprint Charts und CVD als Ergänzung zum Orderbuch

Da das Orderbuch allein nur einen Ausschnitt zeigt, nutzen viele Trader zusätzliche Werkzeuge. Footprint Charts visualisieren, auf welchen Preisniveaus tatsächlich Transaktionen stattgefunden haben. Das Cumulative Volume Delta (CVD) misst dagegen, ob im Zeitverlauf eher aggressive Käufer oder Verkäufer den Markt dominieren.

Beide Methoden liefern keine Prognosen, helfen aber dabei, Orderflow und Marktstruktur besser einzuordnen.

Was Liquiditätsanalyse leisten kann - und was nicht

Die Analyse von Orderbuch und Orderflow kann Hinweise auf Marktaktivität liefern, insbesondere im Zusammenspiel von Liquidität, Volumen und Preisbewegung. Gleichzeitig bleibt das Bild unvollständig, da große Teile des Handels außerbörslich oder verdeckt stattfinden.

Liquiditätsanalyse eignet sich daher vor allem zur Einordnung aktueller Marktphasen, aber nicht als alleinige Grundlage für Prognosen. Wer sie nutzt, betrachtet keine eindeutigen Signale, sondern Wahrscheinlichkeiten im Marktverhalten.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.at