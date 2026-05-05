KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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05.05.2026 17:20:30
Unter 13-Jährige werden gesperrt: Facebook durchleuchtet Fotos nach minderjährigen Nutzern mit KI
Auf Druck der EU verschärft Meta die Alterskontrolle bei Facebook. Mittels Künstlicher Intelligenz werden künftig Fotos und Videos gesucht, die mutmaßlich von minderjährigen Nutzern stammen. Werden Volljährige zu Unrecht gesperrt, können sie sich wehren.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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