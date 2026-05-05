KI HOLDINGS Aktie

KI HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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05.05.2026 17:20:30

Unter 13-Jährige werden gesperrt: Facebook durchleuchtet Fotos nach minderjährigen Nutzern mit KI

Auf Druck der EU verschärft Meta die Alterskontrolle bei Facebook. Mittels Künstlicher Intelligenz werden künftig Fotos und Videos gesucht, die mutmaßlich von minderjährigen Nutzern stammen. Werden Volljährige zu Unrecht gesperrt, können sie sich wehren.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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