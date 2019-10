Unternehmen aus Japan und Saskatchewan bündel ihre Kräfte, um die CCS-Technologie voranzubringen und den CO2-Ausstoß zu reduzieren

TOKIO, Japan, 8. Oktober 2019 /CNW/ - Vor dem Hintergrund gemeinsamer Interessen und angesichts des Wunsches, mit Nachdruck gegen den Klimawandel aktiv zu werden und den Ausstoß von Kohlendioxid deutlich zu senken, haben Organisationen aus Japan und Saskatchewan sich über eine Zusammenarbeit verständigt, in deren Rahmen der Einsatz und das Verständnis der CO2-Abscheidung und -verwendung sowie der CO2-Speicherung (Carbon Capture Utilization and Storage, CCUS/CCS) schneller vorangebracht werden soll. Das gemeinsame Engagement wurde heute mit der Unterzeichnung einer Gemeinsamen Absichtserklärung durch Japan CCS Co., Ltd, (mit Sitz in Tokio, Japan) und dem International CCS Knowledge Centre (mit Sitz in Regina, Saskatchewan, Kanada) besiegelt.

CCUS wird vom Weltklimarat der UN (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) als eine Technologie betrachtet, die notwendig ist, um die im Pariser Abkommen vereinbarten globalen Klimaziele zu erreichen. Sie ist zudem ein unerlässlicher Baustein im Portfolio aus Technologien, die zum Erreichen eines Zwei-Grad-Szenarios benötigt werden.

Die Absichtserklärung zeigt einen Weg auf, wie eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung, Vorführung und beim Einsatz der CCUS-Technologie und darüber eine Reduzierung beim Ausstoß von Treibhausgas (GHG) erreicht werden kann und Energiesicherheit gewährleistet wird.

Im Rahmen der Bemühungen, den Einsatz von CCUS zu beschleunigen, führt Japan CCS Co., Ltd. im Auftrag der japanischen Regierung derzeit das Tomakomai CCS Demonstration Project durch, um die Realisierbarkeit einer lückenlosen CCS-Kette in Japan zu beweisen. Dabei werden wertvolles Wissen und Erfahrungen gesammelt.

Als einer der Vorreiter in der CCUS-Technologie bündelt das in Kanada angesiedelte International CCS Knowledge Centre seine Kräfte mit Japan CCS Co., um den Austausch von Erfahrungen und der Erkenntnisse, die von der Bauphase über den Betrieb bis zur Instandhaltung der Boundary Dam 3 CCS-Anlage von SaskPower gewonnen wurden, zu erleichtern. Bei der Anlage handelt es sich um die weltweit erste kommerziell betriebene Post-Combustion-CCS-Anlage bei einem Kohlekraftwerk.

Das International CCS Knowledge Centre und Japan CCS Co. werden eng zusammenarbeiten, um Informationen und Wissen, das sie im Laufe ihrer Projekte über CCUS gewonnen haben, auszutauschen. Dabei sollen solche Informationen auch im Hinblick darauf weitergegeben und verbreitet werden, den Einsatz der CCUS-Technologie weltweit voranzubringen.

Bei der Unterzeichnung der Gemeinsamen Absichtserklärung waren Scott Moe, Premierminister von Saskatchewan, Ian Burney, der kanadische Botschafter in Japan, sowie Hideki Makihara, japanischer Staatsminister für Wirtschaft, Handel und Industrie, anwesend.

„Saskatchewan unterstützt die Bemühungen, die Welt bei innovativen Technologien, die Treibhausgasemissionen rund um den Globus verringern können, anzuleiten. Die Zusammenarbeit zwischen dem International CCS Knowledge Centre und Japan CCS Co. hebt die weltweit führende Stellung von Saskatchewan bei der CCUS-Technologie und den Einfluss, den diese innovative Technologie auch über unsere Grenzen hinaus haben kann, noch einmal hervor."

- Scott Moe, Premierminister von Saskatchewan, Kanada

„Wir sind über die Partnerschaft mit Japan CCS Co. sehr glücklich, zumal wir uns eng mit ihnen abstimmen werden, um die globalen Kohlendioxidemissionen mithilfe der CO2-Abscheidung und -speicherung nachhaltig zu reduzieren."

- Mike Monea, Präsident und CEO des International CCS Knowledge Centre

„Es ist wichtig, sich über seine Erfahrungen und sein Wissen auszutauschen, damit es beim CCS als globale Maßnahme zur Minderung von CO2 vorwärts geht, und daher sind wir froh, mit dem International CCS Knowledge Centre zusammenzuarbeiten."

- Shoichi Ishii, Präsident von Japan CCS Co., Ltd.

Japan und Kanada

CCUS konnte als der Technologiebereich identifiziert werden, in dem Japan und Kanada gemeinsame Kompetenzen haben und wo sie laut ihrer Kooperationsvereinbarung im Energiesektor zusammenarbeiten. Die Vereinbarung wurde am Rande des G20-Treffens der Umwelt- und Energieminister zur Energiewende und zum globalen Umfeld für nachhaltiges Wachstum im Juni 2019 in Karuizawa, Japan , unterzeichnet.

und Kanada gemeinsame Kompetenzen haben und wo sie laut ihrer Kooperationsvereinbarung im Energiesektor zusammenarbeiten. Die Vereinbarung wurde am Rande des G20-Treffens der Umwelt- und Energieminister zur Energiewende und zum globalen Umfeld für nachhaltiges Wachstum im Juni 2019 in Karuizawa, , unterzeichnet. Zu den Beispielen für großangelegte CCUS-Initiativen in Kanada gehören: die BD3 CCS-Anlage von SaskPower; das Weyburn-Midale CO 2 -Überwachungs- und Speicher-Projekt; das Aquistore CO 2 -Speicherprojekt und die Quest CCS-Anlage.

-Überwachungs- und Speicher-Projekt; das Aquistore CO -Speicherprojekt und die Quest CCS-Anlage. Wie es im von Japan aufgestellten 5. strategischen Energieplan im Hinblick auf CCUS heißt, sollen „Forschung und Entwicklung im Hinblick auf den praktischen Einsatz der Technologie zur Abscheidung, Verwendung und Speicherung von Kohlendioxid (CCUS) um das Jahr 2020 herum und unter angemessener Berücksichtigung eines möglichen Zeitpunkts, ab dem eine kommerzielle Verwendung der CO2-Abscheidung und -speicherung (CCS) infrage kommt, stattfinden".

Klimawandel

Zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte war das Niveau bei der CO 2 -Konzentration in der Atmosphäre so hoch oder ist so schnell angestiegen wie heute – Keeling Curve: A Daily Record of Atmospheric Carbon Dioxide (Tägliche Aufzeichnung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre) (Scripps Institution of Oceanography, UC San Diego)

-Konzentration in der Atmosphäre so hoch oder ist so schnell angestiegen wie heute – Keeling Curve: A Daily Record of Atmospheric Carbon Dioxide (Tägliche Aufzeichnung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre) (Scripps Institution of Oceanography, UC San Diego) CCS wird als wesentliches Element in drei von vier Lösungsansätzen bei der Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 o C betrachtet – Intergovernmental Panel on Climate Change: Global Warming of 1.5 Degrees Celsius (Sonderbericht 1,5 o C globale Erwärmung)

C betrachtet – Intergovernmental Panel on Climate Change: Global Warming of 1.5 Degrees Celsius (Sonderbericht 1,5 C globale Erwärmung) Die meisten Länder der Welt können ihre Emissionsziele ohne CCS nicht erreichen – und für diejenigen, die das könnten, steigen die Kosten für Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels im Mittel um 138 Prozent - Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC AR5 2014

CCS-Machbarkeitsstudie von Shand weist nach: 2. CCS-Generation kann 67 Prozent günstiger sein

Informationen zum International CCS Knowledge Centre (Knowledge Centre) : Das Knowledge Centre ist seit 2016 unter der Leitung eines unabhängigen Vorstands aktiv. Es wurde von BHP und SaskPower eingerichtet, um weltweit das Verständnis und den Einsatz von CCS im großen Maßstab zu fördern, um die Treibhausgasemissionen auf globaler Ebene zu reduzieren. Das Knowledge Centre bietet das nötige Know-how zur Umsetzung großangelegter CCS-Projekte sowie für die CCS-Optimierung. Hierfür werden grundlegende Erfahrungswerte aus der vollständig integrierten CCS-Anlage Boundary Dam 3 sowie der umfassenden Studie zur zweiten CCS-Generation, die als Shand-Studie bekannt ist, eingesetzt. Weitere Informationen unter: https://ccsknowledge.com/

Informationen zu Japan CCS Co., Ltd.: Japan CCS Co., Ltd. (JCCS), das von der japanischen Regierung den Auftrag erhalten hat nachzuweisen, dass sein System einer lückenlosen CCS-Kette in Tomakomai City, Hokkaido, funktionsfähig ist, wurde im Mai 2008 gegründet. Dabei hatte sich eine Gruppe von großen Unternehmen, die über Erfahrungen rund um die CCS-Technologie verfügten, wie etwa in den Bereichen Elektrizität, Erdöl, Erkundung und Entwicklung von Öl - und Gasfeldern und Anlagenbau, zusammengeschlossen, was eine Antwort auf den Aufruf der japanischen Regierung war, die Entwicklung der CCS-Technologie als Maßnahme zur Bekämpfung der globalen Erwärmung voranzutreiben. JCCS ist weltweit ein einmaliges Unternehmen, das explizit für die Entwicklung einer integrierten CCS-Technologie gegründet wurde und auch nur dafür bestimmt ist. Weitere Informationen unter: https://www.japanccs.com/en/

