Grindr Aktie
WKN DE: A3D1JL / ISIN: US39854F1012
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08.09.2026 22:01:31
Unternehmen bestreitet Vorwürfe: Dating-App Grindr zahlt nach Datenverstoß Millionensumme
Eine britische Anwaltskanzlei wirft der queeren Dating-App Grindr vor, sensible Daten ihrer Nutzer an Dritte weitergegeben zu haben - darunter den HIV-Status. Grindr einigt sich mit den Klägern auf einen Vergleich.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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