Unternehmen investierten 2021 rund 718 Mio. Euro in Wien

Trotz Corona-Krise investierten Unternehmen im vergangenen Jahr kräftig in die Bundeshauptstadt: Insgesamt 718 Mio. Euro, wie aus der Gesamtbilanz 2021 der Wirtschaftsagentur Wien hervorgeht. Der Wert ergibt sich aus der Summe aller Förderungen, Investitionen bei internationalen Betriebsansiedlungen und dem Immobilienbereich. Dadurch wurden auch 5.379 neue Arbeitsplätze geschaffen.

Zudem führte die Wirtschaftsagentur Wien trotz Lockdowns im vergangenen Jahr 4.323 persönliche Beratungsgespräche durch und förderte 1.527 Projekte. "Dass die Wirtschaftsagentur Wien trotz Corona besser denn je bilanziert, zeigt, dass Unternehmen in der Stadt voller Tatendrang sind. Gleichzeitig bestätigen die beachtlichen Zahlen, dass die Angebote der Wirtschaftsagentur Wien treffsicher waren", so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke in der Aussendung.

sag/stf