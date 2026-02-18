IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|
18.02.2026 10:26:00
Unternehmen können ihre digitale Souveränität mit Red-Hat-Tool prüfen
Der Open-Source-Spezialist Red Hat hat ein Online-Tool bereitgestellt, mit dem Unternehmen ihre digitale Souveränität bewerten und verbessern können.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)
|
18:01
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
17.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
12.02.26
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
12.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones sackt am Donnerstagnachmittag ab (finanzen.at)
|
12.02.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
12.02.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.02.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
11.02.26
|Verluste in New York: Dow Jones notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)