Unternehmen ruft Croissants zurück - Metallfremdkörper enthalten

SOEST (dpa-AFX) - Wegen möglicher Metallfremdkörper in einzelnen Packungen hat die Firma Aldente bundesweit französische Butter-Croissants zurückgerufen. Das teilte das Unternehmen aus Soest am Freitag mit. Konkret geht es um das Produkt "Original französische Butter Croissants" in der 180-Gramm-Packung. Die Losnummer lautet B066DA. Betroffen seien ausschließlich Artikel mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 29. Mai 2024.

Nach Angaben des Herstellers wurde die betroffene Ware bei verschiedenen Händlern aus dem Verkauf genommen. Die Verbraucher werden aufgefordert, den Artikel mit dem genannten Haltbarkeitsdatum nicht mehr zu verzehren und dort zurückzugeben, wo er erworben worden ist. Der Kaufpreis werde erstattet, hieß es./cr/DP/jha