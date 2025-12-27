dormakaba Aktie
WKN: 898080 / ISIN: CH0011795959
|
27.12.2025 15:11:24
Unternehmen und Kunden im Zeitalter der Wearables schützen
Jede Innovation birgt sowohl Vorteile als auch Herausforderungen. Mobile Wearables können die Geschäftseffizienz steigern, das Kundenerlebnis verbessern und wertvolle Erkenntnisse für die Marktforschung liefern. Gleichzeitig erweitern sie jedoch die Angriffsfläche für Cyberkriminelle und erhöhen das Risiko von Datenschutzverletzungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Kaba Holding AG
