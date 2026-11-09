Vodafone Group Aktie

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WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

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09.11.2026 14:22:41

Unternehmen will sparen: Vodafone streicht 2.300 Stellen in Deutschland

Der Mobilfunkkonzern Vodafone steht nach eigenen Angaben unter wirtschaftlichem Druck. Deswegen reagiert der Konzern nun mit harten Maßnahmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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04.11.26 Vodafone Group Sell UBS AG
29.10.26 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Vodafone Group Underweight Barclays Capital
09.10.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
08.10.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
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Vodafone Group PLC 1,39 -0,04% Vodafone Group PLC

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