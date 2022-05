Unternehmensinsolvenzen in Westeuropa waren 2021 weiter rückläufig

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist in Westeuropa auch im zweiten Coronajahr weiter zurückgegangen. Insgesamt habe es 2021 in den 14 westeuropäischen EU-Ländern sowie Norwegen, der Schweiz und Großbritannien 110.451 Firmenpleiten gegeben, um 5,1 Prozent weniger als im Vorjahr, berichtete die Wirtschaftsauskunftei Creditreform in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Doch die Ära der niedrigen Insolvenzzahlen geht zu Ende.

Für heuer erwartet der Kreditversicherer Acredia in Europa ein Pleitenplus bei Unternehmen von 13 Prozent. Während für Spanien, Griechenland und Luxemburg bereits 2022 ein Wert über dem Vor-Pandemie-Niveau prognostiziert wird, sollte sich das Insolvenzgeschehen in Italien, Portugal und den nordischen Ländern erst 2023 normalisieren, so Acredia am Mittwoch laut einer Aussendung.

Auch in Deutschland verzögert sich die Normalisierung. Es wird zwar mit einem Plus von 4 Prozent für 2022 gerechnet, allerdings liegt dieser Wert um 22 Prozent unter den Insolvenzzahlen von 2019.

Nach dem Auslaufen staatlicher Coronahilfen für Firmen und Private bewegen sich die Insolvenzen auch in Österreich wieder in Richtung Vor-Pandemie-Niveau. In den ersten drei Monaten 2022 haben sich die Firmenpleiten auf 1.055 Verfahren mehr als verdoppelt und haben damit fast das Vorkrisenniveau erreicht, zeigten erst vor wenigen Tagen die endgültigen Zahlen der Creditreform.

Für das Gesamtjahr 2022 gehen österreichische Insolvenzexperten von einer Rückkehr auf das Vor-Pandemie-Niveau von rund 5.000 Firmeninsolvenzen aus. "2023 könnte es dann zum ersten Mal wieder soweit sein, dass die Insolvenzzahlen höher liegen als vor Beginn der Pandemie", so Acredia. Der Kreditversicherer geht von rund 5.500 Insolvenzfällen für 2023 aus.

Hauptgrund für die Entwicklung im Jahr 2021 seien die staatlichen Unterstützungszahlungen während der Coronakrise gewesen. "Je länger die staatlichen Subventionen für die Unternehmen anhalten, desto wahrscheinlicher wird das Entstehen von Zombieunternehmen, die nur noch unter diesen speziellen Bedingungen überleben können", warnte der Leiter der Creditreform Wirtschaftsforschung, Patrik-Ludwig Hantzsch. Veränderungen wie eine Zinswende und ein Auslaufen der Hilfsmaßnahmen könnten diese Unternehmen rasch in Existenznot bringen. Eine (Nachhol-)Insolvenzwelle werde dann wahrscheinlicher.

In der Schweiz, in Griechenland, Großbritannien, Finnland, Italien und Dänemark sei bereits ein Anstieg der Insolvenzzahlen zu verzeichnen, während in den Niederlanden, in Deutschland und Frankreich die Zahlen noch rückläufig seien, berichtete Hantzsch.

Die Bilanzkennzahlen der Unternehmen in Europa registrierten gleichwohl bereits die negativen Auswirkungen der Coronakrise, betonten die Creditreform-Experten. Eine Auswertung der Bilanzkennzahlen von mehr als drei Millionen Unternehmen aus dem ersten Krisenjahr 2020 habe ergeben, dass der Anteil der Unternehmen, die Verluste erwirtschafteten, von 21,9 auf 26,7 Prozent gestiegen sei. Insbesondere diese Unternehmen dürften nach Einschätzung der Experten das Insolvenzpotenzial der kommenden Jahre bilden.

In den Staaten Mittel- und Osteuropas nahmen die Insolvenzen 2021 laut Creditreform zu. Ausnahmen bildeten dabei allerdings Bulgarien, Polen und das Baltikum. Auch in der Türkei setze sich der Anstieg der Insolvenzzahlen fort.

kan/cs