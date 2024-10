Unternehmensstimmung der Eurozone verbessert sich etwas

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Oktober etwas verbessert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg einer ersten Berechnung zufolge um 0,1 Punkte auf 49,7 Zähler, wie S&P am Donnerstag in London mitteilte. Analysten hatten diesen Anstieg im Schnitt erwartet.

Der Zuwachs basiert auf einer besseren Stimmung in den Industriebetrieben. Die Stimmung im Bereich Dienstleistungen hat sich hingegen leicht eingetrübt. Der Indikator bleibt allerdings unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Im September war er erstmals seit Februar unter die Wachstumsgrenze gefallen, was auf einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivitäten in dem gemeinsamen Währungsraum hindeutet.

"In der Eurozone kann man praktisch von einer Stagnation sprechen, denn die Wirtschaftsleistung ging im Oktober den zweiten Monat in Folge minimal zurück", sagte Chefökonom des S&P-Partners Hamburg Commercial Bank.

Am Devisenmarkt reagierte der Euro mit Kursgewinnen auf die Daten und stieg auf ein Tageshoch bei 1,0805 US-Dollar./jkr/jsl/mis