Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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22.10.2026 14:21:32
UnternehmerTUM Accelerator, Microsoft, Infineon Technologies und NVIDIA starten Physical AI Growth Lab für Europas innovativste Gründerteams
München, 22. Oktober 2026. UnternehmerTUM Accelerator, Microsoft, Infineon und NVIDIA starten Physical AI Growth Lab, einen kostenlosen und equity-freien Accelerator für Europas innovativste Gründerinnen und Gründer im Bereich Physical AI, Robotik und industrieller KI. Das Programm läuft von Januar bis April 2027 und kombiniert Expertise, Infrastruktur, Kapitalzugang und Unternehmens¬netzwerke, um Gründende zum Wachstum zu befähigen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Infineon Neutral
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