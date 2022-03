Unterstes Einkommensfünftel spürt Inflation vor allem bei Wohnkosten

Während hohe Einkommen die massiv steigende Inflation vor allem bei den Preisen für Verkehr und Freizeit spüren, ist es bei Haushalten mit niedrigem Einkommen vor allem die Deckung der Grundbedürfnisse, die merklich teurer geworden ist, zeigen Daten des gewerkschaftsnahen Momentum Instituts. Zwischen 2005 und 2020 lag die Inflation für das unterste Einkommensfünftel daher um drei Prozentpunkte über jener des reichsten Fünftels. Grund dafür seien die steigenden Privatmieten.

Ab 1. April werden die Richtwertmieten um fast 6 Prozent angehoben, wovon hunderttausende Mieterinnen und Mieter betroffen sind. Haushalte mit niedrigem Einkommen trifft das am stärksten, denn Wohnen und Energie machen fast ein Viertel der Ausgaben im untersten Einkommensfünftel aus. Das reichste Fünftel gibt hingegen nur knapp über 15 Prozent für diese zwei Bereiche aus. Das Momentum Institut warnte heute in einer Aussendung abermals, dass eine Mietpreis-Spirale drohe. Diese tritt ein, wenn Mietpreise über den Verbraucherpreisindex (VPI) angepasst werden. Ist die Inflation hoch, werden die Mieten umso mehr erhöht, was wiederum die Inflation antreibt. "Die erste Mieterhöhung stachelt also im Grunde bereits wieder die nächste an", so der Momentum-Ökonom Alexander Huber.

Die Daten des Momentum Instituts legen nahe, dass die Wohnkosten und insbesondere die Mietpreise in den vergangenen zehn Jahren teils stärker als der Verbraucherpreisindex angestiegen sind. Obwohl die Inflation in der Vergangenheit eher moderat war, kam den Mieten eine preistreibende Wirkung zu. Denn wären die Mietpreise mit dem um Mietpreise bereinigten Verbraucherpreisindex angestiegen, läge die kumulierte Teuerung seit 2010 nur bei 21,6 statt 23,3 Prozent. In den meisten Jahren wäre die Inflationsrate teils deutlich niedriger gewesen.

Die privaten Mieteinnahmen in Österreich fließen zu großen Teilen an reichere Haushalte. Während die unteren 80 Prozent der Haushalte zusammen monatlich 77 Millionen Euro an Mieteinnahmen generieren würden, seien es für die reichsten 20 Prozent 180 Millionen Euro. Das Momentum Institut verwies darauf, dass es sich hierbei um jene Haushalte handle, die in den vergangenen zehn Jahren die höchsten Erbschaften erhalten hätten.

