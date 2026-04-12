12.04.2026 19:35:38

Unterstützung für Reiche aus Unionsfraktion

BERLIN (dpa-AFX) - Wirtschaftsministerin Katherina Reiche bekommt für ihr Vorgehen in der Debatte über Entlastungen Rückendeckung vom einflussreichen Parlamentskreis Mittelstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Dessen Vorsitzender Christian von Stetten sagte dem Portal "The Pioneer": "Inhaltlich hat die Ministerin vollkommen recht und bekommt aus der Fraktion große Unterstützung." Der CDU-Politiker fügte hinzu: "Seit Amtsantritt halte ich sie für eine gute Wirtschaftsministerin und diese Auffassung hat sich auch in der letzten Woche nicht geändert." Dem Parlamentskreis Mittelstand gehören derzeit 166 von 208 Bundestagsabgeordneten der CDU/CSU an.

Kurz vor dem Wochenende war es zum offenen Streit gekommen: Während Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) Vertreter von Gewerkschaften und Arbeitgebern traf, trat Reiche in Berlin kurzfristig vor die Kameras und übte scharfe Kritik an den Vorschlägen des Finanzministers: "Der Koalitionspartner ist in den letzten Wochen damit aufgefallen, Vorschläge zu unterbreiten, die teuer, wirkungsschwach und verfassungsrechtlich fragwürdig sind", sagte sie.

Kanzler Friedrich Merz (CDU) forderte daraufhin seine Parteifreundin zur Zurückhaltung auf. Der stellvertretende Vorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels CDA, Christian Bäumler, brachte gar ihre "Auswechslung" ins Spiel. Sein Chef, der CDA-Vorsitzende Dennis Radtke, kassierte das umgehend ein. Es brauche jetzt harte Debatten, aber keine Personaldiskussionen.

Rückendeckung bekam die Wirtschaftsministerin auch vom Vorsitzenden der Jungen Union, Johannes Winkel (CDU). "Katherina Reiche ist die Stimme der Sozialen Marktwirtschaft in der Bundesregierung. Sie hat in ihrem Kurs jede Unterstützung verdient", sagte er "Bild"./shy/DP/he

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