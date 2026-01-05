Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|
05.01.2026 15:00:00
Unterwegs im Mercedes CLA mit Level 2++: Überwachte Autonomie
Mercedes gehört zu den wenigen Herstellern, die Level 3 in Serie anbieten. Doch parallel arbeitet die Marke auch an Level 2++, und das auch guten Gründen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
