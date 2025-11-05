|
05.11.2025 06:31:28
Unum Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Unum Group hat sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS belief sich auf 0,23 USD gegenüber 3,46 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Unum Group 3,29 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!