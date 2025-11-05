Unum Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Unum Group hat sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 0,23 USD gegenüber 3,46 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Unum Group 3,29 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at