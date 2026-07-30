Unum Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Unum Group veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,61 USD, nach 1,92 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 3,29 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 1,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unum Group 3,35 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at