Unum Group Aktie
WKN: 872055 / ISIN: US91529Y1064
|
03.11.2026 22:34:11
Unum Group Swings To Q3 Loss
(RTTNews) - Unum Group (UNM), a provider of workplace benefits and insurance services, on Tuesday reported a loss in the third quarter, compared with a profit in the prior-year quarter, primarily reflecting an $853 million investment loss related largely to impairment charges associated with its planned Fortitude Re long-term care reinsurance transaction.
The company posted a net loss of $419.7 million, or $2.65 per share, compared with net income of $39.7 million, or $0.23 per share, in the year-ago quarter.
Total revenue declined to $2.55 billion from $3.38 billion, primarily reflecting the swing from a $128 million investment gain last year to an $853 million investment loss in the latest quarter.
Premium income increased 4.2 percent to $2.80 billion, while net investment income rose to $522.4 million from $476.8 million.
After-tax adjusted operating income decreased to $349 million, or $2.20 per share, from $479.4 million, or $2.81 per share, a year earlier.
For full-year 2026, Unum now expects after-tax adjusted operating income of $8.30 to $8.50 per share, including approximately $0.33 per share from a notable reserve-related item.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Unum Group
|
04.11.26
|Gewinne in New York: S&P 500 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.11.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.11.26
|Starker Wochentag in New York: So steht der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
04.11.26
|NYSE-Handel: S&P 500 steigt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
02.11.26
|S&P 500-Wert Unum Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Unum Group-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.11.26
|Ausblick: Unum Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
26.10.26
|S&P 500-Wert Unum Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unum Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
19.10.26
|S&P 500-Wert Unum Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Unum Group von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Unum Group
Aktien in diesem Artikel
|Unum Group
|66,12
|-7,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: Freundliche Stimmung für den ATX -- DAX könnte neue Rekorde anpeilen -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer - Kräftige Verluste in Südkorea
Am heimischen Aktienmarkt dürfte die Stimmung freundlich sein. Beim DAX sind sogar neue Rekorde in Reichweite. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.