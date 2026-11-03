Unum Group Aktie

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WKN: 872055 / ISIN: US91529Y1064

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03.11.2026 22:34:11

Unum Group Swings To Q3 Loss

(RTTNews) - Unum Group (UNM), a provider of workplace benefits and insurance services, on Tuesday reported a loss in the third quarter, compared with a profit in the prior-year quarter, primarily reflecting an $853 million investment loss related largely to impairment charges associated with its planned Fortitude Re long-term care reinsurance transaction.

The company posted a net loss of $419.7 million, or $2.65 per share, compared with net income of $39.7 million, or $0.23 per share, in the year-ago quarter.

Total revenue declined to $2.55 billion from $3.38 billion, primarily reflecting the swing from a $128 million investment gain last year to an $853 million investment loss in the latest quarter.

Premium income increased 4.2 percent to $2.80 billion, while net investment income rose to $522.4 million from $476.8 million.

After-tax adjusted operating income decreased to $349 million, or $2.20 per share, from $479.4 million, or $2.81 per share, a year earlier.

For full-year 2026, Unum now expects after-tax adjusted operating income of $8.30 to $8.50 per share, including approximately $0.33 per share from a notable reserve-related item.

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