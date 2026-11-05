Unum Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Unum Group hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,65 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,47 Milliarden USD – eine Minderung von 26,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,37 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at