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06.11.2026 17:20:15

Unusual Machines: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third quarter of 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, Unusual Machines (NYSEMKT:UMAC) announced revenue of $13.9 million, representing a 551% year-over-year increase. Enterprise defense orders now represent 90% of revenue, positioning the drone component manufacturer to capitalize on funded military contracts while maintaining $342 million in working capital, which measures short-term liquidity available for operations. Three things management said stand out.

Defense demand drives operational growth as existing military funding commitments cover current manufacturing capacity. Management noted that orders for programs such as Drone Dominance, a federal defense purchasing initiative, already fill production schedules through the first quarter of 2027.

Management increased raw material inventory and prepaid orders from $42.4 million to $65.9 million during the quarter. Securing parts in advance protects production schedules against supply chain disruptions as the company brings an automated motor manufacturing line online.

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