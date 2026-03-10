Unusual Machines stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Unusual Machines präsentierte am 09.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,210 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 145,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Unusual Machines einen Umsatz von 2,0 Millionen USD eingefahren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,740 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Unusual Machines ein EPS von -3,840 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 11,20 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Unusual Machines 5,57 Millionen USD umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,528 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 9,81 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at