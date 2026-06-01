KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
01.06.2026 11:03:00
Unverhofft Jugend-forscht-Preisträger: KI "Jacob" für Leichte Sprache
Ein Abiturient aus Brandenburg hat ein Sprachmodell trainiert, das komplexe Inhalte in Leichte Sprache übersetzt. Für "Jacob" erhielt er einen KI-Sonderpreis. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!