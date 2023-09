Unwetter in Griechenland: Hunderte Menschen sitzen auf Fähre fest

VOLOS (dpa-AFX) - Wegen der schweren Unwetter in Mittelgriechenland haben Hunderte Menschen die Nacht auf der Fähre "Superstar" im Meer vor der Hafenstadt Volos verbracht. Auch am Morgen lag das Schiff der Reederei Seajets noch mehrere Seemeilen vom Hafen entfernt, wie auf der Seefahrts-Plattform Marinetraffic zu sehen war. Medienberichten zufolge hatte die Hafenpolizei von Volos das Anlegen der Fähre untersagt, weil der Hafen zuvor unter Wasser stand und auch die Verkehrssituation in der Stadt so schwierig sei.

Auch der Flughafen der Sporaden-Insel Skiathos blieb stark beeinträchtigt, dort mussten laut Flughafensprecher Savvas Karagiannis ebenfalls mehrere Hundert Menschen übernachten. "Ein Flugzeug versucht gerade zu landen - wir müssen sehen, wie es weitergeht", sagte Karagiannis der Deutschen Presse-Agentur. Er könne nicht sagen, wann der Flughafen wieder vollständig den Betrieb aufnehmen werde. "Es sind unglaubliche Wassermengen runtergekommen, die Zufahrtsstraßen sind gesperrt", sagte er. Die Menschen würden mit Essen und Wasser versorgt./axa/DP/jha