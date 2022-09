Unzer E-Com GmbH: BaFin setzt Geldbuße fest (ZAG)

Weiter zum vollständigen Artikel bei "BaFin"

Die BaFin hat gegen die Unzer E-Com GmbH mit rechtskräftigem Bescheid vom 7. September 2022 auf Grundlage des § 64 Absatz 3 Nr. 5a des Gesetzes über die Beaufsichtigung von Zahlungsdiensten (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz - ZAG) in der am 1. Januar 2020 geltenden Fassung durch Artikel 4 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2602) ein Bußgeld in Höhe von 350.000 Euro festgesetzt.