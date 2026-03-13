Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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13.03.2026 07:01:00
Unzufrieden mit Performance: Meta verschiebt angeblich Freigabe von KI-Modell
Eigentlich wollte Meta im März das nächste KI-Modell „Avocado“ freigeben. Weil dessen Performance nicht überzeugt hat, soll es angeblich erst im Mai kommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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