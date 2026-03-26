Snap Aktie

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WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060

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26.03.2026 13:42:57

Unzureichende Altersprüfung: Brüssel nimmt Jugendschutz bei Snapchat und Pornoseiten ins Visier

Snapchat ist ab 13, der Zutritt zu Pornoseiten wie Pornhub und Stripchat erst für 18-Jährige erlaubt. Und doch können Kinder und Jugendliche diese Angebote weitgehend ungehindert nutzen. Im Falle des Messengers Snapchat prüft die EU-Kommission noch. Bei den Pornoseiten macht Brüssel jetzt Ernst.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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